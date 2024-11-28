Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di Sky prima dell'inizio del match contro il Tottenham. Queste le sue parole:

Ha parlato con i Friedkin? Verranno qui oggi? "No, sono in Texas per il Ringraziamento con la famiglia quindi non sono a Londra. Sì, abbiamo parlato perché parliamo regolarmente per tutte le questioni relative alla Roma".

Li sente vicini alla Roma? "Sì, molto vicini, sempre vicini. Il cuore è con la Roma sempre".

Giocano Dybala e Hummels, come state cercando di gestire questi due giocatori e che colloqui state avendo con loro? "Due cose diverse, Hummels da settimane si allena duramente per essere pronto quando l'allenatore lo chiama. Dybala ha avuto problemi muscolari quindi lo staff ha cercato di gestirlo. In questo periodo tutte le partite sono importanti quindi dobbiamo trovare equilibrio tra performance sportiva e gestione fisica. Stasera sono tutti e due pronti".