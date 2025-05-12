Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della partita contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

Questa settimana c'è stato l'arrivo di Friedkin. L'allenatore c'è se è venuto lui? "No (ride). È un piacere averli a Trigoria ma se sono qui o meno non cambia. Sono sempre con noi. Abbiamo parlato di tutto, progetto allenatore, organizzazione che vogliamo stabilire. Abbiamo la fortuna di aver un presidente discreto ma brillante e non è così comune nel calcio".

Quanto ci credevate di potervi giocare la Champions League nelle ultime giornate? "È una partita vibrante. Non ci nascondiamo. È una pressione positiva però. Abbiamo attraversato la tempesta e quando ne esci può essere solo pressione positiva. Serve l'attenzione giusta per fare il meglio anche per i nostri tifosi che non sono qui questa sera".

Abbiamo visto la foto di Friedkin con Svilar. Come va interpretata? "Si, c'è una foto perché siamo in una situazione normale con Mile. Stiamo parlando con lui e con l'agente. Non abbiamo fretta, la scadenza è 2027. Lui è il futuro della Roma. Troveremo un equilibrio per l'accordo. Il rinnovo è importante per il club e per lui perché se lo merita".