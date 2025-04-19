Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Verona. Queste le parole del direttore sportivo francese:

GHISOLFI A DAZN

Quanto è importante vincere oggi? “Si stasera vincere importantissimo. La classifica è corta, abbiamo un calendario complicato. Dobbiamo mettere tutto, siamo in difficoltà sulle palle ferme e loro hanno altezza. Sarà difficile ma siamo pronti”.

Lei non lo mette un euro sulla Champions? “Io anche due, io ci credo. Il mister è stato lucido, sarà molto difficile, ma questa squadra ci può provare. Altri obiettivi sono più alla portata. Diamo al meglio. Siamo la Roma, siamo pronti e siamo capaci”

A che punto è il rinnovo di Svilar? “Si, lui è un grande. Stiamo parlando con l’agente, lui è concentrato sul campo, l’agente è di alto livello. Non abbiamo fretta perché la scadenza è 2027, ma è molto importante per il club e per lui. Questo contratto se lo merita”.

GHISOLFI A SKY

A che punto siete e lei è ottimista per il rinnovo di Svilar? "Sì sono ottimista. Stiamo parlando col suo agente, lui è concentrato sul campo. È un agente di alto livello ma non abbiamo fretta perché il contratto scade nel 2027. Però è importante per il club perché vogliamo prolungarlo e per lui che sta bene a Roma e se lo merita".

La lista degli allenatori l'avete già consegnata, quando vi aspettate l'annuncio della proprietà? "Abbiamo le nostre priorità. So che per voi e per i tifosi è importante ma per noi è più importante il presente. Quando avremo novità lo comunicheremo".

Bisognerà aspettare almeno 2-3 settimane? "Sì sì".