Ghini: “Ora l’obiettivo è vincere la Conference League. Manca un centrocampista”

Le parole dell'attore: "Servirebbe un giocatore come Pizarro. Purtroppo non ce lo abbiamo e va trovato uno a quel livello"

Redazione

Massimo Ghini, attore e grande tifoso della Roma, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5 durante la trasmissione Borderò. Queste le sue parole:

Come ha vissuto la gara di ieri? "Dovevamo riunirci tutti insieme con i miei amici. Negli ultimi anni per il lavoro ho dovuto rinunciare allo stadio. Ieri avrei tentato di corrompere chiunque per entrare".

Ha mai avuto la sensazione di subire gol? "Sì perché con la Roma non si sta mai tranquilli. Però credo che sia una strategia di Mourinho. Passare in vantaggio e mantenere il risultato. Dipende dal fatto che ci manca qualche giocatore e ogni tanto siamo sfortunati. La squadra ha bisogno di rafforzare il centrocampo. Mourinho nonostante tutto ha portato la Roma in finale e adesso l’obiettivo è vincere".

Mourinho lo chiede da giugno il centrocampista. "Servirebbe un giocatore come Pizarro. Purtroppo non ce lo abbiamo e va trovato uno a quel livello. Siamo comunque l’unica squadra italiana che è in finale di una coppa europea. Gli altri sono a casa a vedere qualche mio film".

Che cosa ne pensa di Pellegrini? "E’ un ottimo calciatore. La fascia di capitano pesa sempre in qualsiasi squadra ed è una responsabilità essendo romano e romanista. Caratterialmente lo è. Ha bisogno di tempo per migliorare".

Le è piaciuto l’omaggio per Ranieri? "E’ stato un grande sia come calciatore che come allenatore. E’ amato da due tifoserie, l’omaggio fatto in quel modo è un fattore positivo".