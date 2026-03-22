Ghilardi: “Mai mancate le prestazioni. Ci siamo rialzati, ora dobbiamo continuare”

Le sue parole: "Abbiamo sempre dato il massimo e lottato fino in fondo. Purtroppo le cose non sono andate come volevamo"

Redazione 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 20:51)

Daniele Ghilardi ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto contro il Lecce. Queste le sue parole:

Ultimamente stavate subendo un po' troppo, oggi le cose sono andate meglio? "Sicuramente sì, non abbiamo subito gol e questo è molto importante. Giocavamo contro una squadra difficile da affrontare, siamo stati bravi a trovare il vantaggio e poi a tenerlo".

Che percezioni ha sulle vostre possibilità sulla corsa al quarto posto? "In questo periodo magari non abbiamo vinto tanto, ma la prestazione c'è sempre stata. Abbiamo sempre dato il massimo e lottato fino in fondo. Purtroppo le cose non sono andate come volevamo, ma ci siamo rialzati e continueremo a fare così".

GHILARDI A DAZN

L'importanza del non subire gol. Hai parlato con Mancini? "L'ho visto tranquillo, dovrebbe partire per la Nazionale. Sono molto contento per lui e per gli altri compagni convocati".

Che margini di crescita hai? "Preferirei lo dicesse un altro... sono ancora giovane, il mister è un grande allenatore. Mi alleno con giocatori molto forti e spero di crescere sempre di più".

Cosa vi può dare questa vittoria a livello mentale? Oggi avete avuto un grande pubblico. "Ci dà tanto dopo un periodo no dal punto di vista dei risultati. Secondo me le prestazioni ci sono sempre state, poi purtroppo non siamo riusciti a vincere. Abbiamo lavorato tanto durante la settimana, abbiamo avuto tanta mentalità per non abbatterci. Oggi non abbiamo subito gol e questo è molto importante".

GHILARDI IN CONFERENZA STAMPA

Cosa vi siete detti dopo l'eliminazione? "Non ci siamo detti nulla di speciale. Dovevvamo riunirci, siamo un grande gruppo, abbiamo avuto una grande mentalità. La prestazione c'è sempre stata, abbiamo sempre dato il massimo e non abbiamo subito gol che è sempre importante".

Quanto è importante non aver subito gol? "La fase difensiva è molto importante per tutta la squadra. Da lì inizialmente parte l'azione, bisogna cercare di non subire gol, poi la fase difensiva è di tutta la squadra. Abbiamo subito più del solito in questo periodo ma abbiamo continuato a lavorare e oggi si è visto, non avendo subito gol".

Ti trovi meglio a destra o a sinistra? "Uguale, non ho preferenze, mi basta giocare, sono contento sia a destra che a sinistra. Forse a destra è meglio per le uscite".

Come avete festeggiato il gol di Vaz? "Siamo molto contenti per lui e per la squadra. Ci ha fatto vincere, è un ragazzo umile, con talento e voglia di fare. Può diventare un grande giocatore".