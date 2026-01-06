Ghilardi: “L’inizio a Roma non è stato facile. Spero di avere altre occasioni”

Le sue parole: "Ci siamo rialzati dopo qualche sconfitta e va bene così. Accetto tutte le scelte del mister ovviamente, che è fortissimo"

Redazione 6 gennaio 2026 (modifica il 6 gennaio 2026 | 21:06)

Daniele Ghilardi ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro il Lecce. Queste le sue parole:

Una vittoria che cercavate: quale è l'umore nello spogliatoio? "L'umore è alto, soprattutto dopo una vittoria e con un clean sheet. Ci siamo rialzati dopo qualche sconfitta e va bene così".

Quale è stata la difficoltà principale questa sera? "Le caratteristiche degli avversari, siamo in Serie A e ci sono giocatori forti. I calciatori che puntano e cercando di dribblare non sono facili da marcare, ma io come i miei compagni siamo riusciti a fare del nostro meglio ed è andata bene".

Come è stato l'impatto nel mondo Roma e con Gasperini? "Sono venuto in una grandissima squadra, fatta di campioni. Non è stato facile all'inizio, ho cercato di adattarmi e sto cercando di ritagliarmi il mio spazio. Accetto tutte le scelte del mister ovviamente, che è fortissimo, e va bene così".

Come festeggia il compleanno? "Purtroppo non ho tempo per festeggiare. Intanto è arrivata la titolarità che è la cosa più importante".

GHILARDI IN CONFERENZA STAMPA

Quando andate in vantaggio vincete sempre...

"Quando vai in vantaggio è più facile giocare, ti riesce tutto meglio. Quando andiamo in svantaggio non riusciamo sempre a rimontare".

Vuoi restare a Roma o cerchi un minutaggio maggiore?

"Non parlo di mercato, quando vengo chiamato in causa do il massimo, spero di avere altre occasioni e voglio continuare così".

Ti aspettavi questo Lecce?

"Sono una grande squadra, quando giocano in casa hanno un tifo incredibile, abbiamo sbagliato concedendo l'occasione che poi hanno fallito, ma siamo stati bravi a trovare il raddoppio".

Ti ha dato più fastidio Stulic o Camarda?

"Non ho marcato direttamente nessuno dei due, Camarda secondo me è un buon giocatore ha tenuto bene palla"