Roma, offerti 10,5 milioni per Ghilardi: il Verona ne vuole 11. Oggi nuovi contatti

La Roma è pronta a chiudere in settimana un altro acquisto. Si tratta di Daniele Ghilardi, difensore del Verona che i giallorossi stanno corteggiando ormai da diversi giorni. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Massara avrebbe aumentato l'offerta fatta al Verona per soddisfare le richieste dei gialloblù relative a una percentuale sulla rivendita che il club deve versare alla Fiorentina, che detiene circa il 50% sulla vendita del giocatore. Secondo quanto detto successivamente da Il Tempo, i giallorossi avrebbero offerto 10,5 milioni di euro a fronte degli 11 chiesti dal club veneto. In giornata sono previsti ulteriori contatti per chiudere la questione.