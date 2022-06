Ghana-Madagascar 3-0, Afena-Gyan sugli scudi: gol e assist in tre minuti

Il giovane attaccante giallorosso ha firmato la vittoria nella prima giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa

Non solo Zalewski e Spinazzola. Questa sera è sceso in campo un altro giocatore della Roma, Felix Afena-Gyan. Il giovane attaccante giallorosso ha giocato da titolare con il suo Ghana nella prima giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa contro il Madagascar. Finisce 2-0 per le 'Black Stars', che nel giro di tre minuti - tra il 53' e il 56' - chiudono la pratica: prima il vantaggio di Kudus su assist di Afena-Gyan, poi lo stesso classe 2003 romanista - in campo per 90 minuti - a raddoppiare per il 2-0. A ricamare il risultato sul 3-0 la rete di Bukari all'86'.