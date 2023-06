Getafe, non scatta l’obbligo di riscatto per Villar: tornerà alla Roma

Ieri è ufficialmente terminata anche la Liga, che ha visto il Getafe mantenere la categoria all'ultima giornata. La salvezza però non è sufficiente a far scattare l'obbligo di riscatto da parte della compagine spagnola per il centrocampista Gonzalo Villar, ceduto in prestito dalla Roma nella scorsa sessione di mercato. Era infatti contemplata anche un minimo di gettoni (il 50% da almeno 45 minuti) che non è stato però raggiunta. Il giocatore farà dunque ritorno nella Capitale, a meno che il Getafe non intenda avvalersi di un'opzione a proprio favore che le permette di acquistare a titolo definitivo il classe '98 sborsando 3.5 milioni di euro. In ogni caso, la Roma riceverà un bonus di quasi mezzo milione grazie alla salvezza del sodalizio iberico.