Gerolin: “Totti dovrebbe fare come Maldini. La Roma deve arrivare tra le prime 4”

Le prime mosse di mercato della Roma? “Matic è un calciatore che Mourinho conosce molto bene, lo ha avuto al Chelsea e al Manchester United. Sappiamo il valore di questo giocatore, è un bestione, mi lascia un po’ di perplessità sul passo ma è di grande valore. Su Celik dico che è un calciatore interessante, poi come tifoso mi aspetterei un po’ di più. Mourinho ha inquadrato la squadra, ha vinto una coppa importante come la Conference League, però adesso ci aspettiamo che la Roma arrivi tra le prime quattro”.

I festeggiamenti della Conference League? “Sono stati anche un traino per gli abbonamenti, essendo una coppa nuova tutti parlano di coppetta, ma in realtà quando vai avanti tutti la vogliono vincere. È una coppa che resta in bacheca, averne di queste coppette che non contano… Adesso ci aspettiamo un passo in avanti perché la Roma deve riprendersi quello che ha perso negli anni precedenti, deve essere una squadra temibile. Mi aspetto possa lottare per la Champions League”.