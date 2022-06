Germania-Inghilterra 1-1: Abraham resta in panchina per tutto il match

Non solo gli Azzurri in campo in questa serata di Nations League. Oltre a Italia-Ungheria, con quattro giallorossi impiegati dal primo minuto, a Monaco di Baviera si è giocata Germania-Inghilterra, valida per la seconda giornata del gruppo C. Impegnato Tammy Abraham, che però è rimasto tutto il match in panchina: sono entrati a gare in corso Grealish, Bowen e Bellingham per la squadra di Southgate, che ha pareggiato 1-1 su rigore di Kane all'88' che ha risposto al gol di Hofmann al 50'.