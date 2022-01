Geremi: “Mourinho tra i migliori di sempre. Chi lo critica non capisce di calcio”

Le parole del camerunense: "José è tra i migliori allenatori con cui abbia mai lavorato. E' nell'Olimpo per come gestisce i giocatori in campo ma soprattutto fuori"

L'ex ChelseaGeremi ha parlato a Express Sport dicendo la sua su Mourinho, da cui è stato allenato ai Blues nella prima esperienza del portoghese. I due hanno vinto insieme anche due titoli. "José è tra i migliori allenatori con cui abbia mai lavorato. E' nell'Olimpo per come gestisce i giocatori in campo ma soprattutto fuori e negli spogliatoi. Quelli che lo criticano non capiscono nulla di calcio. Gli chiederei di mostrarmi un tecnico che è stato sempre a un alto livello" ha chiarito il camerunense che ha concluso: "Il nostro sport non è una scienza, ci sono momenti buoni e altri no, ma lui rimane tra i più bravi di sempre".