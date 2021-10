Gentile: “Juventus-Roma sarà la prova del nove per i giallorossi”

Le parole del Campione del Mondo: "Al momento non sono tra le favorite, visto che Napoli, Milan e Inter sono partite meglio ma secondo me potranno essere protagoniste fino in fondo"

Domenica sera si gioca Juve-Roma e l'ex Campione del Mondo 1982, Claudio Gentile, ha parlato all’Adnkronos di Mourinho: “Mourinho ha rivitalizzato la Roma, le ha dato una mentalità vincente in poco tempo e, al di là del ko nel derby che fa sempre male, sta dando continuità di risultati e quindi mi aspetto una bella partita, equilibrata e molto aperta a qualsiasi risultato.” Secondo l’ex allenatore dell’Italia Under 21, nessuna delle due formazioni è tra le favorite per il titolo: “Al momento non sono tra le favorite, visto che Napoli, Milan e Inter sono partite meglio ma secondo me potranno essere protagoniste fino in fondo. Non si possono tagliare fuori dalla lotta a ottobre, aspettiamo un mese o due e io sono convinto che saranno nel gruppo delle contendenti.Quella di domenica sera contro la Roma per la Juventus sarà la prova del nove, dopo le confortanti prove prima della sosta con Chelsea e Torino. I bianconeri sono a 10 punti dal Napoli non possono permettersi di non vincere”.