Gent, Thorup: “La Roma è una delle migliori squadre d’Europa”

L‘allenatore del Gent, Jess Thorup, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni al canale ufficiale del club in merito al sorteggio di Europa League che vedrà i belgi opporsi alla Roma: “La Roma non è la squadra più semplice da affrontare, ha molta esperienza ed è un club di prim’ordine. Sarà molto difficile. Ma è un grande nome, quindi il club, la città e i tifosi potrebbero avere l’avversario che vogliono. Sappiamo che le squadre italiane sono forti. È una grande prova per noi giocare contro una delle migliori squadre d’Europa“.