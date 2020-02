Gent, Thorup assicura: “Con la Roma Depoitre ci sarà”

Mentre la Roma segnava quattro gol al Lecce, lo stesso faceva il Gent in campionato contro il Sint-Truiden. Nell’undici sceso in campo non c’era però Laurent Depoitre, fuori per un problema fisico. Japp Thorup, allenatore del club belga, ha assicurato al portale Het Niewusblad che per giovedì il centravanti ci sarà: “Sono abbastanza sicuro che sarà a disposizione”. Depoitre, presente però all’andata all’Olimpico, ha saltato le ultime quattro gare di campionato. In questa stagione il belga ha totalizzato complessivamente 18 presenze in campionato, realizzando 8 reti e fornendo 3 assist. In tutte le competizioni, il belga ha collezionato 33 presenze, 15 gol e 4 assist.