Fonseca: “Partita importantissima. Modello Atalanta? Il mio calcio è diverso”

Dopo l’ottima vittoria in campionato con il Lecce, domani contro il Gent la Roma vorrà continuare la striscia di risultati utili consecutivi e vorrà soprattutto far valere il punteggio dell’andata e strappare il pass per l’approdo agli ottavi di Europa League. Nella consueta conferenza stampa della vigilia ha parlato alla stampa il tecnico Paulo Fonseca, accompagnato da Justin Kluivert.

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA

Kolarov ha giocato due volte 90 minuti. Può giocare ancora titolare o toccherà a Spinazzola?

Vedremo domani ma Kolarov può fare tre partite.

Per il Gent è la partita della vita. Per la Roma?

Una partita importantissima. Vogliamo passare il turno. Per me dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare domani. Dobbiamo giocare con ambizione pensando che iniziamo dallo 0-0. Dobbiamo avere coraggio come abbiamo fatto nell’ultima partita. Questa squadra non ha nessuna sconfitta in casa questa stagione. Hanno segnato sempre qui e domani giocano in casa con un risultato che è ancora aperto. Noi dobbiamo pensare che questa è una partita importante.

La Roma non ha mai perso la mentalità offensiva. Sarà così anche domani?

Sì, penso che se vogliamo solo difendere non è buono. Noi vogliamo giocare come sempre. è importante fare gol in questa partita e per farlo dobbiamo giocare come sempre. Vogliamo stare nella metà campo offensiva non in quella difensiva. Vogliamo giocare questa partita con ambizione perché per noi è importante fare gol in questa partita.

C’è differenza tra il calcio italiano e quello europeo? La Roma ha delle caratteristiche da squadra europea?

Penso che tutti noi sappiamo che in Europa le partite sono più aperte. In questo tipo di competizioni si giocano due partite, non sono maratone. Una squadra resta e l’altra esce. Per questo le partite sono più aperte. Mi piace di più quando il calcio è più aperto. Normalmente è così e mi piace di più.

Dopo la gara di andata ha qualche dubbio in più su come affrontare il Gent?

No, non abbiamo dubbi. Il Gent è una squadra fortissima come hanno dimostrato a Roma. fisicamente sono forti, sono molto concreti. Domani giocheranno una partita con voglia di vincere e hanno buoni giocatori. Domani sarà una partita difficile.

Nessuna squadra italiana ha mai giocato una finale da quando c’è l’Europa League. C’è la consapevolezza che questo è un obiettivo importante?

Non mi piace fare grandi previsioni per il futuro. Non dobbiamo pensare al futuro se noi non vinciamo domani. La prossima partita è sempre la più importante. Ho visto la squadra con l’ambizione di vincere domani e andare più avanti possibile.

Perché la Roma non riesce ad avere l’intensità come l’Atalanta?

Sono modi diversi di giocare. Devo dire che l’Atalanta non gioca insieme da un solo anno ma da diversi anni. E’ una squadra fortissima ma io ho un altro modo di vedere il gioco. Mi piace come gioca l’Atalanta ma io ho altre idee che non sono uguali alle loro. Possiamo essere una squadra più veloce in attacco. Questa squadra è all’inizio di un processo e ci sono molte cose da migliorare. In futuro potremo vedere una Roma migliore sicuramente.