Gent-Roma, si giocherà alla Ghelamco Arena: ripristinato il tetto dello stadio crollato per maltempo

Gent-Roma si giocherà il prossimo giovedì alle ore 18:55 alla Ghelamco Arena. Il match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League quindi si disputerà regolarmente nello stadio dei Bufali. Nelle scorse settimane la città di Gand era stata colpita dal ciclone Ciara e in 10 giorni sono state ripristinate le parti di tetto crollate a causa del maltempo. A comunicarlo è lo stesso club belga con un comunicato ufficiale sul proprio sito: la Ghelamco Arena sarà agibile già per la partita di campionato di domenica contro il STVV.