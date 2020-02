Gent-Roma, la probabile formazione e dove vederla in tv e streaming

Giovedì la Roma si gioca l’accesso agli ottavi di Europa League. Contro il Gent partirà dal risultato di vantaggio di 1-0 e dunque avrà a disposizione due risultati su tre per il passaggio del turno. I guai, però, in casa giallorossa sembrano non finire mai. Di oggi la notizia dello stop di Pellegrini a causa di un edema al bicipite femorale della coscia sinistra che costringe il sette giallorosso a saltare la gara con i belgi e quella con il Cagliari.

PROBABILE FORMAZIONE

Data l’assenza nella lista Uefa di Bruno Peres, sulla corsia di destra dovrebbe esserci Santon, in vantaggio su Spinazzola. Al centro confermata la coppia Smalling-Mancini, così come Kolarov a sinistra. A centrocampo Veretout e Cristante mentre va verso una maglia da titolare Carles Perez, a segno all’andata. Out Pellegrini con Mkhitaryan che scala al centro e Kluivert a sinistra.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Veretout, Cristante, Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

DOVE VEDERE GENT-ROMA

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. La sfida sarà trasmessa in diretta da Sky sul canale Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canale 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football. Pre-partita a partire dalle 18.30. Match non visibile in chiaro (su TV8 andrà alle 21 l’Inter), mentre sarà possibile seguirlo anche su Sky Go e Now Tv.