Gent-Roma, disordini tra le due tifoserie nel post partita: ufficiale di polizia lievemente ferito

Se in campo la partita tra Gent e Roma è scivolata via senza particolari tensioni, lo stesso non si può dire del post-gara. Come riporta il sito www.hln.be, al triplice fischio si sarebbero verificati alcuni disordini fuori lo stadio tra le due tifoserie. I sostenitori giallorossi hanno lasciato l’impianto scortati dalla polizia fino ai tram, ma per arrivare alla stazione sono dovuti passare di fronte al pub dove solitamente si riuniscono i supporters belgi che hanno iniziato a lanciare bottiglie e bicchieri verso i tifosi italiani. Le forze dell’ordine sono intervenute formando un muro umano per separare le due tifoserie ma un ufficiale di polizia è rimasto lievemente ferito.