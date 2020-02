Gent-Roma, arbitra lo spagnolo Sanchez Martinez

Dopo la vittoria contro il Lecce, la Roma si tuffa nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Giovedì sera contro il Gent i giallorossi dovranno confermare le buone impressioni del campionato ma soprattutto l’1-0 dell’andata firmato da Carles Perez. E proprio uno spagnolo sarà l’arbitro del match di dopodomani in programma alla Ghelamco Arena: come reso noto dall’Uefa, il fischietto è stato assegnato a José María Sánchez Martínez. Il classe ’83, economista di professione, sarà coadiuvato dai connazionali Raúl Cabañero Martínez e Roberto Alonso Fernández. Il IV Uomo sarà Pablo González Fuertes, il VAR Carlos del Cerro Grande e l’AVAR Javier Estrada Fernández. Per la Roma non si registrano precedenti con Sanchez Martinez, che dirigerà per la prima volta anche il Gent.