Gent, passeggiata nel cuore di Roma prima della partita – FOTO

La quiete prima della tempesta. Soprattutto perché dopo le parole di ieri i Buffalos sembrano intenzionati a fare sul serio. Tarda mattinata di relax per il Gent che, in vista della sfida di questa sera in Europa League contro la Roma, si è concesso qualche momento di stacco verso ora di pranzo prima di tuffarsi nel clima pre partita. I giocatori infatti hanno visitato Villa Borghese, rilassandosi con una passeggiata nel cuore verde della Capitale. Volti distesi e qualche sorriso, per accompagnare nel modo giusto le ultime ore prima del calcio di inizio dell’Olimpico, fissato per le 21.