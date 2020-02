Gent, Odjidja-Ofoe: “Domani dovremo giocare la partita perfetta. Possiamo ancora superare il turno”

Vadis Odjidja-Ofoe, centrocampista del Gent, in vista della gara di Europa League contro la Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del portale belga hln.be. Queste le sue parole:

“Nella partita di andata abbiamo mostrato troppo rispetto nel primo quarto d’ora. Non è necessario, perché dopo siamo stati la squadra migliore. Forse non sarebbe una cattiva idea credere un po’ più in noi stessi. Dobbiamo essere più aggressivi. La Roma è una buona squadra, ma dire che siamo rimasti colpiti: no. Nella gara dell’Olimpico ho commesso due errori. Ho fatto la scelta sbagliata in due momenti cruciali del match. Non sono riuscito a dormire per questo. Domani dovremo giocare la partita perfetta, ma non dovremo sentirci inferiori a loro. Possiamo ancora superare il turno“.