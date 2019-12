Gent, il dg belga cerca vendetta con la Roma: “Non voglio essere ricordato per quel 7-1”

Il Gent è soddisfatto del sorteggio di Europa League, dove ai sedicesimi di finale affronterà la Roma. Della doppia sfida contro i giallorossi ha parlato il direttore generale del club belga Michel Louwagie, come riporta ‘voetbalnieuws.be’: “Siamo contenti del sorteggio, volevamo affrontare una grande squadra dopo un girone con Wolfsburg, Saint-Etienne e Oleksandriya. Siamo contenti della Roma, è un grande nome e ha sempre giocato la Champions: sarà sicuramente un’avversario difficile da affrontare, ma abbiamo la fortuna di giocare il ritorno in casa. Nel 2009 abbiamo perso in casa per 1-7: non voglio essere ricordato per quella sconfitta“.