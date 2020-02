Gent, i convocati di Thorup: presenti Depoitre e Ngadeu – FOTO

Tutti in forma e tutti presenti. Questo è stato uno dei messaggi che Thorup ha mandato nella conferenza stampa alla vigilia di Gent-Roma. Sia Depoitre sia Ngadeu, infatti, sono stati inseriti nella lista dei convocati dal tecnico dei Buffalos, che spera di poter mettere in campo una prestazione convincente come quella dell’andata. Questo l’elenco dei disponibili diffuso dal club tramite i propri profili social. Un annuncio su Twitter accompagnato da una citazione del De Bello Gallico di Giulio Cesare, anche per omaggiare l’antica tradizione romana: “Horum omnium fortissimi sunt Belgae/Di tutti questi popoli i più forti sono i belgi“.