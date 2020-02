Gent, Depoitre: “Abbiamo sorpreso la Roma, ma troppi errori sotto porta. Siamo delusi”

La Roma porta a casa una vittoria importantissima contro il Gent nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Una prestazione, però, decisamente deludente per i giallorossi che rischiano più volte di subire il gol del pareggio. Tante occasioni sono capitate a Depoitre, ariente della squadra belga che ha commentato così la sfida: “Ho lasciato il campo con delusione, abbiamo giocato bene, abbiamo sorpreso la Roma mettendola sotto pressione“, riporta ‘voetbalkrant.com’. L’attaccante del Gent, però, resta fiducioso: “Abbiamo avuto possibilità, ma per sfortuna non le abbiamo sfruttate al meglio. Spesso abbiamo fatto la scelta sbagliata o abbiamo fatto male nell’ultimo passaggio. Dobbiamo essere delusi, ma abbiamo ancora chance nel march di ritorno”.