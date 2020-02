Gand, al Korenmarkt il punto di raccolta per i tifosi della Roma ma il logo è quello vecchio – FOTO

I 1300 tifosi della Roma volati in Belgio si preparano per la sfida di questa sera con il Gent. Per facilitare l’arrivo dei romanisti alla Ghelamco Arena, il club belga in collaborazione con quello giallorosso ha organizzato dei tram speciali che partiranno dal Korenmarkt a partire dalle 16.30 (alle 17 l’apertura dei cancelli dello stadio). E proprio davanti alla chiesa di San Nicola è stato istallato un tabellone dove vengono mostrate le indicazioni da seguire. Unico intoppo, il logo della Roma. Chi ha preparato la grafica ha commesso un piccolo errore, scegliendo il vecchio logo (quello con la scritta ASR sotto la lupa) anziché l’attuale. Intanto a Gent ha iniziato a nevicare. Il fischio d’inizio si avvicina.