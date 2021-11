Genoa, stop per Destro: in dubbio per la Roma

Infortunio per l'ex giallorosso durante la partita contro il Verona. Per lui non ci sono buone notizie

Per il Genoa si ferma Mattia Destro. L'attaccante si è procurato un infortunio nel match contro il Venezia, ha sentito 'tirare', ha accusato un problema muscolare alla gamba sinistra. Cambio immediato per lui, che è uscito subito dal campo per non aggravare la situazione. Oggi sono previsti nuovi esami, ma si prospetta una lesione di primo grado ed un possibile stop per due o tre settimane. Così Destro non sarà presente per la partita contro l'Empoli e sarebbe comunque in dubbio per la partita contro la Roma. Il match tra il Genoa e la squadra di Mourinho è previsto dopo la sosta: il 21 novembre alle 20:45. L'ex giallorosso cercherà in tutti i modi di scendere in campo contro i giallorossi.