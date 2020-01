Pellegrini: “Che bomber Dzeko”. Zaniolo: “Grande Spinazzola, te lo meriti” – FOTO

La Roma può finalmente sorridere e festeggiare la sua prima vittoria del 2020 in campionato contro il Genoa. Le prestazioni di Spinazzola ed Under, protagonisti nelle voci di mercato degli ultimi giorni, hanno aiutato la squadra a raccogliere i suoi primi tre punti del nuovo decennio. Sui social Nicolò Zaniolo festeggia e si rallegra per la buona prestazione di Spinazzola, da cui è arrivato l’errore di Biraschi per il momentaneo 2-0 giallorosso: “Grandissimo Leo! Te lo meriti!”

La coppia goleador-assistman festeggia invece dagli spogliatoi. Dzeko e Pellegrini immortalano il momento con una foto postata dal numero 7 giallorosso su Instagram: “Edin, che bomber!”

I complimenti arrivano anche da Javier Pastore, che si congratula specialmente con Pau Lopez in merito alla stupenda parata su Pandev, arrivata dopo la fine dei minuti di recupero: “Grande amigo!”