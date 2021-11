Genoa-Roma, Veretout ammonito: era diffidato, salta il Torino

Il giallo rimediato al trentanovesimo minuto dal francese è pesante, salterà la prossima partita

Jordan Veretout salterà la prossima partita contro il Torino. A pochi minuti dalla fine del primo tempo Massimiliano Irrati mostra il giallo e punisce il centrocampista francese, che era diffidato. Si complica così la situazione per Mourinho al centro del campo. Nella partita contro la squadra di Juric, prevista per domenica alle 18:00 allo Stadio Olimpico, la mancanza del francese si farà sentire. Oltre all'assenza a causa della positività del Covid-19 di Cristante e Villar,si aggiunge anche quella di Jordan. Per il tecnico portoghese trovare una soluzione sarà difficile.