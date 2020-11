Il ricordo di Gigi Proietti è sempre vivo. Dopo aver omaggiato l’attore scomparso lo scorso 2 novembre con un minuto di raccoglimento prima dell’inizio della partita contro il Cluj, vinta dalla Roma per 5-0, la squadra giallorossa, in occasione della partita contro il Genoa, in programma domenica alle 15, scenderà in campo con una patch dedicata al Maestro. Sulle maglie bianche comparirà infatti la scritta “Grazie Mandrà“, con affianco il volto dello stesso Proietti.