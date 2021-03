Genoa-Roma, Preziosi: “Potevamo prendere un punto, li abbiamo messi in difficoltà”

La sconfitta con la Roma per 1-0 non è andata giù al Genoa. Nello spogliatoio rossoblù la sensazione è quella dell’occasione sprecata. A confermarlo, anche le parole del presidente Preziosi, intercettato ieri da Il Secolo XIX: “Peccato. Tra la partita di oggi e il derby avremmo potuto avere tre punti in più. Abbiamo messo in difficoltà la Roma, ci è mancato solamente qualcosa al momento di concludere. Ora guardiamo alle prossime partite, all’Udinese che è in grande forma”.