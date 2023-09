Genoa-Roma, presente Totti in tribuna. Il club ligure lo celebra: “Leggenda”

Nelle ultime settimane si era parlato di un suo possibile ritorno a Trigoria e questa sera potrebbe essere l'occasione per parlare con la dirigenza giallorossa

La Roma questa sera chiude il sesto turno di Serie A. I giallorossi oltre ai 2000 giallorossi arrivati fino al Ferraris potranno contare anche sul supporto di Francesco Totti . L'ex capitano è presente in tribuna insieme alla figlia Isabel e la compagna Noemi . Il Genoa lo ha anche celebrato con una maglia speciale del Grifone e ha scritto sui social: "Leggenda". Nelle ultime settimane si era parlato di un suo possibile ritorno a Trigoria e questa sera potrebbe essere l'occasione per parlare con la dirigenza giallorossa e con Mourinho .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.