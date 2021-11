Genoa-Roma, pioggia battente nel pre-partita: dalle 20 tornato il sereno

Prevista allerta meteo su Genova. La partita, prevista per le 20:45 non è a rischio

Dalla città di Genova brutte notizie per quanto riguarda la situazionemeteorologica. Le previsioni preannunciano un peggioramento delle condizioni atmosferiche ed è prevista un'allertameteo, a partire dalle 20:00, sulla città ligure. La pioggia sta battendo incessantemente da circa un'ora mettendo in difficoltà la condizione del campo da gioco. La partita tra Genoa e Roma è prevista, al Marassi, per le 20:45.