Genoa-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Dopo il convincente 2-0 rifilato alla Fiorentina, una Roma a caccia del quindicesimo risultato utile consecutivo in Serie A TIM affronta il Genoa, reduce da cinque partite senza vittorie e in particolare dalla sconfitta casalinga infrasettimanale con il Torino. A Marassi, contro i rossoblù, la formazione capitolina è in serie positiva da sei stagioni (4 vittorie e 2 pareggi). Fischio d’inizio alle 15: la Roma torna a giocare in questa fascia oraria dopo quasi un anno, precisamente dallo scorso 24 novembre, giorno del successo ai danni del Brescia per 3-0. Arbitra Irrati, al Var ci sarà Pairetto.

Genoa-Roma: probabili formazioni

Fonseca pare intenzionato a confermare la formazione che bene sta facendo in campionato. Davanti al portiere Mirante, il trio difensivo sarà composto da Mancini, Smalling e uno tra Ibanez e Kumbulla. A centrocampo ecco la coppia Pellegrini-Veretout, con Spinazzola a sinistra e il solito ballottaggio Karsdorp-Peres a destra con l’olandese favorito. Intoccabile il reparto avanzato, che sarà formato da Pedro e Mkhitaryan a sostegno dell’unica punta Dzeko.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Pandev, Scamacca.

All.: Maran.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Smalling; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

All.: Fonseca.

Genoa-Roma: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Genoa-Roma sarà trasmessa dalle 15 di domenica 8 novembre in diretta streaming su Dazn e su Sky, sul canale Dazn 1 (209). La piattaforma è accessibile su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l'app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser.