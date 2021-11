Genoa-Roma, le probabili formazioni: Zaniolo sulla trequarti, torna Pellegrini

Il capitano della Roma dovrebbe rientrare già domenica a Marassi accanto a Veretout, con il numero ventidue che potrebbe agire da trequartista dietro le due punte Abraham e Mkhitaryan

Domenica sera la Roma sarà impegnata sul campo di Marassi contro il Genoa. Ai giallorossi serve cambiare l'inerzia di un campionato che, dopo un buon inizio, è diventato complicato. A Mourinho mancano risultati importanti e punti in classifica, sia per il gioco non brillante sia per qualche decisione arbitrale decisamente dubbia. Contro i liguri il portoghese proverà a cambiare la tendenza dell'ultimo mese, schierando come al solito Rui Patricio in porta, con una probabile difesa a tre a difenderlo: Cristante perno centrale affiancato da Mancini e Ibanez. A tutta fascia potrebbero agire Karsdorp a destra ed El Shaarawy a sinistra, con Vina ancora una volta fuori, mentre a centrocampo difficilmente si potrà fare a meno di Veretout.