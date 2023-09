Genoa-Roma, le probabili formazioni di Gilardino e Mourinho

Lo Special One per Marassi ritrova Pellegrini e Aouar. Davanti di nuovo la coppia d'oro Dybala-Lukaku

Dopo il pareggio contro il Torino, la Roma è chiamata a trovare la seconda vittoria in campionato nella difficile trasferta di Genova. Contro i rossoblù di Gilardino, José Mourinho potrà contare su Lorenzo Pellegrini e Houssem Aouar che sono tornati ad allenarsi regolarmente insieme ai compagni. Lo Special One dovrà invece fare ancora a meno di Smalling e Renato Sanches. Confermato il trio difensivo Mancini, Llorente e Ndicka mentre in attacco spazio ancora a Lukaku e Dybala.