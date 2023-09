Genoa-Roma, le formazioni ufficiali di Gilardino e Mourinho

Le scelte dei due mister per il posticipo della sesta giornata di Serie A

La Roma cerca la prima vittoria in trasferta e affronterà il Genoa di Gilardino. Mourinho ritrova Pellegrini daò 1' e schiera davanti Lukaku e Dybala . Davanti a Rui Patricio confermata la difesa a tre formata da Mancini, Llorente e Ndicka. Smalling è ancora ai box e tornerà dopo la sosta. Sulle fasce Kristensen e Spinazzola, mentre in mezzo al campo giocano Paredes e Cristante.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.