Genoa-Roma, il web rossoblù: “Siamo un disastro. Destro, fai tu un miracolo”

“Società e squadra sono un disastro, con questi presupposti non siamo degni di stare in Serie A“. Quando la paura si trasforma in rassegnazione, il buio diventa sempre più buio, una sensazione che i tifosi del Genoa stanno vivendo ormai da parecchio: “Non ho più parole, nemmeno la forza di venire allo stadio e contestare”. Il web rossoblu apre la marcia verso la sfida contro la Roma con il morale dei tempi peggiori: “Prepariamo il pallottoliere, tanto sarà la solita partita senza storia”.

Il mercato, la società e la squadra, un mix perfetto per acuire il dolore di una stagione di piena agonia: “Acquisti sbagliati, cambi sbagliati, presidente sbagliato. Un errore dietro l’altro che ci faranno scendere in Serie B”. La sconfitta di Verona ha allargato la voragine di una crisi senza fine, con le sabbie mobili della zona retrocessione a fare da scenografia di un campionato iniziato male e che può finire peggio: “Assurdo che realtà meno blasonate della nostra e con un seguito minimo di tifosi, siano amministrate da gente capace. Ho visto la partita della Lazio con la Samp, in vantaggio di tre reti Lotito sbadiglia e lo stadio era muto. Se ci fossimo stati noi al posto della Lazio sarebbe venuto giù lo stadio per il tifo“. Una considerazione che punta sul presidente Preziosi e che fa i conti con il calendario: “Contro la Roma sarebbe meglio perdere a tavolino, tanto ci faranno molto più di tre gol”.

Nell’apatia generale, tra i social fanno capolino i profili di chi non vuole darsi per vinto, nemmeno se al Ferraris arrivano i giallorossi: “Tra infortuni e squalifiche loro sono decimati, non so se riusciranno a mettere in campo undici giocatori. Magari questa volta ce la facciamo, spero che Destro possa segnare il gol del miracolo”.