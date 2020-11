Genoa-Roma, i giallorossi esultano. Pellegrini: “Vittoria fondamentale”, Cristante: “Step by step” – FOTO

Mkhitaryan trascina la Roma alla vittoria contro il Genoa con una splendida tripletta. Fonseca, al 15esimo risultato utile consecutivo in campionato, si gode il terzo posto in classifica in solitaria, a soli due punti dalla capolista Milan in attesa del match di stasera. Due dei tre gol dell’armeno sono arrivati quando il tecnico portoghese lo ha spostato prima punta, togliendo dal campo uno spento Borja Mayoral ed inserendo Cristante: “Step by step“, questo il messaggio del centrocampista su Instagram. Anche Mancini carica la squadra: “Voglia di combattere e di vincere sempre. È il nostro spirito. Avanti Roma“.

“Vittoria fondamentale per proseguire il nostro cammino” è il post di Lorenzo Pellegrini. Dello stesso avviso Borja Mayoral: “Vittoria molto importante! Forza ragazzi“. Così invece Leonardo Spinazzola, costretto a uscire nel primo tempo per un fastidio all’adduttore che verrà valutato nelle prossime ore: “Altri tre punti fondamentali per la nostra crescita. Avanti tutta!“. “Bravi ragazzi” è il messaggio di Carles Perez.