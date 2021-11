Genoa-Roma, i convocati di Shevchenko: out Criscito, Caicedo e Destro

Pronta una maglia da titolare per Goran Pandev data l'assenza dell'ex Bologna

Il Genoa ha diramato tramite i propri canali ufficiali la lista dei giocatori convocati da Shevchenko per la sfida di stasera contro la Roma. Non ci sono Criscito ,Caicedo entrambi alle prese con una lesione muscolare e Destro che non ha recuperato in tempo. Pronta una maglia da titolare per Goran Pandev, favoriti per il centrocampo Sturaro e Badelj.