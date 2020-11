Genoa-Roma, i convocati di Maran: out Zapata, ci sono Destro e Pellegrini

Un Genoa in difficoltà ospita la Roma che deve fare i conti con l’assenza pesante di Edin Dzeko, positivo al Covid. Così come sarà out nei rossoblù Cristian Zapata, anche lui per la positività al coronavirus. Nessun problema per Luca Pellegrini, uno degli ex del match, che era uscito anzitempo nel ko del Grifone nel recupero contro il Torino. Ci saranno anche Mattia Destro e Gianluca Scamacca, gli altri ex Roma, mentre è out Zappacosta insieme a Shomurodov, Males e Sturaro. Ecco l’elenco dei convocati di Rolando Maran:



Portieri: Marchetti, Paleari, Perin.

Difensori: Bani, Criscito, Biraschi, Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Luca Pellegrini.

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Lerager, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Zajc.

Attaccanti: Asoro, Destro, Parigini, Pandev, Scamacca, Pjaca.