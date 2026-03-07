La Roma ha diramato l'elenco dei 21 calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida contro il Genoa, in programma domenica 8 marzo con fischio d'inizio alle ore 18 a Marassi. Diverse le assenze per la trasferta a Genova valida per la ventottesima giornata di campionato: oltre agli infortunati Ferguson e Dovbyk, di cui ha parlato il tecnico giallorosso in conferenza stampa, out anche Dybala, Soulé ed Hermoso e lo squalificato Wesley. Non presenti in lista Zelezny e Arena.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma news as roma Genoa-Roma, i convocati di Gasperini: nessun rientro, out anche Zelezny e Arena
news as roma
Genoa-Roma, i convocati di Gasperini: nessun rientro, out anche Zelezny e Arena
Oltre agli infortunati Ferguson e Dovbyk, di cui ha parlato il tecnico giallorosso in conferenza, out anche Dybala, Soulé ed Hermoso e lo squalificato Wesley
Genoa-Roma, i convocati di Gasperini—
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini;
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi;
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli;
Attaccanti: Malen, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA