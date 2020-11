Genoa-Roma, i convocati di Fonseca: out Dzeko e Carles Perez, ci sono cinque Primavera

La Roma si è allenata stamattina a Trigoria alle 11 senza il suo capitano Edin Dzeko, trovato positivo al coronavirus. Il bosniaco è costretto così a saltare la partita contro il Genoa di domani alle 15 a Marassi così come gli impegni con la Bosnia. Fonseca ha diramato la lista di convocati per il match con la squadra di Maran. Oltre al centravanti, indisponibile anche Carles Perez. In attacco chiamato Podgoreanu e Providence della Primavera, così come Milanese, Darboe e Boer.

Ecco la lista di convocati.

Portieri: Mirante, Pau Lopez, Farelli, Boer

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Darboe, Milanese

Attaccanti: Mayoral, Pedro, Mkhitaryan, Podgoreanu, Providence