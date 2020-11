Genoa-Roma, gli scommettitori puntano sulla vittoria giallorossa

Espugnare il porto di Genova per allungare la striscia di risultati utili consecutivi sul campo e per affrontare al meglio la pausa delle nazionale. Sarà questo lo spirito che guiderà la Roma nel match in trasferta contro il Genoa, partita che secondo i bookmakers vede i giallorossi ampiamente favoriti. Secondo quanto riporta il sito specializzato agipronews la quota per il segno due sarebbe di 1,55 mentre invece la vittoria del Grifone pagherebbe 5,75 volte la posta. Pronostici a favore della Roma quindi, considerato anche il fatto che sono ben 6 anni che il Genoa non riesce a fare punteggio pieno contro i giallorossi. Una quota interessante proposta dai bookmakers è quella relativa all’ipotetico cleansheet della Roma: se la squadra di Fonseca dovesse tenere la porta inviolata infatti gli scommettitori riceveranno una somma pari a 2,18 volte la posta inziale.