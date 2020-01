Alessandro Florenzi non è potuto partire insieme ai compagni a causa della squalifica rimediata contro la Juventus. Il terzino giallorosso ha voluto comunque dimostrare il proprio sostegno agli 11 giallorossi scesi in campo tramite una storia su Instagram in cui tifa dal divano di casa: “Forza ragazzi!”. Il capitano della Roma tornerà comunque tra i disponibili di Fonseca per il derby contro la Lazio.