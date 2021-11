Genoa-Roma, Afena-Gyan sbanca Marassi: Mkhitaryan lo applaude

Anche chi ha visto il match da casa esulta per la vittoria giallorossa firmata dal talento classe 2003

Due a zero firmato Felix Afena-Gyan. La Roma sbanca Marassi superando il Genoa grazie alla doppietta del classe 2003 che proietta i giallorossi sopra Lazio, Juve e Fiorentina. Una felicità contagiosa con l'abbraccio emozionante tra il ragazzo, Mourinho e gli altri compagni. Anche Calafiori, ora infortunato, ha esultato da casa per la vittoria della Roma:"Dajeee", con i cuori giallorossi e l'immagine del primo gol di Afena-Gyan. "Forza Roma", scrive invece su Instagram Mkhitaryan,per Mourinho stasera il migliore in campo. E poi aggiunge un altro post, dedicato interamente a Felix, a cui l'armeno ha fornito l'assist del primo gol: "Ben fatto ragazzo!"