Genoa-Roma, contro i rossoblù Under vede rosso: terzo gol in carriera e vittima preferita in Serie A

Il gol di Cengiz Under, arrivato al 5′ minuto di Genoa–Roma, ha portato in momentaneo vantaggio i giallorossi di Fonseca. In questa stagione il turco aveva già segnato ai rossoblù nella prima partita di campionato, prima di infortunarsi poi per un lungo periodo. In totale sono 3 le reti messe a segno da Under contro l’attuale squadra di Nicola, tutte col sinistro: la prima firma era arrivata infatti nella stagione 2017/2018, nel match vinto per 2-1 anche grazie anche al gol di Zukanovic.