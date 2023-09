Genoa-Roma, biglietti del settore ospiti in vendita solo con la tessera del tifoso

Questa domenica il Torino , e subito dopo il Genoa , per il primo turno infrasettimanale della stagione . Questi i prossimi impegni della Roma , che il 28 settembre a Marassi giocherà contro il Grifone neopromosso dopo averlo già affrontato la stagione scorsa in Coppa Italia . Sul proprio sito ufficiale, la società rossoblù ha reso note le modalità d'acquisto dei biglietti del match . La prevendita è disponibile dalle 10 di questa mattina: il Settore Ospiti sarà accessibile ai soli possessori della Tessera del Tifoso, al prezzo unico di 35 euro . Ogni acquirente può comprare fino a un massimo di quattro titoli di accesso e l'acquisto può essere effettuato sul sito stesso del Genoa ( www.genoacfc.it ).

