Genoa-Roma, arbitra Irrati. Al Var Pairetto

Sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia ad arbitrare la partita di domenica sera tra Genoa e Roma. Il fischietto toscano non piace a molti, ma con i giallorossi ha dei numeri decisamente buoni. Sono infatti otto le vittorie della Roma sotto la direzione del classe 1979, che per la prima volta arbitrerà la squadra di Mourinho in questo campionato.