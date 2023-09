Genoa-Roma, anche Abraham tifa da casa: “Andiamo ragazzi”

La Roma sta disputando un match molto impegnativo contro il Genoa. Una partita davvero ostica contro un avversario battagliero. C'è chi, durante la sfida, sta soffrendo anche da casa. È il caso di Tammy Abraham, ancora costretto ai box dal brutto infortunio al crociato arrivato al termine della scorsa stagione. L'attaccante inglese, ha voluto comunque far sentire la propria vicinanza ai compagni di squadra con una scatto su Instagram: "Andiamo ragazzi". Il ritorno di Abraham è previsto per il 2024. Nel frattempo, in avanti, la Roma si affiderà a Lukaku, Dybala e Belotti.